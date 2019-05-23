Жители блокадного Ленинграда попросили Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора

Участники движения поблагодарили Беглова за внимание к проблемам пожилых людей. Фото: https://vk.com/club138424477
Участники движения поблагодарили Беглова за внимание к проблемам пожилых людей. Фото: https://vk.com/club138424477

Инициатива прозвучала 23 мая на совещании общественной организации “Жители блокадного Ленинграда”.

Участники общественного движения отметили положительные тенденции за время работы в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. И предложили действующему губернатору принять участие в предстоящих весной выборах губернатора Петербурга.

Из положительных изменений в городе блокадники отметили расширение мер социальной поддержки. Также был одобрен бесплатный проезд на пригородных поездах для пенсионеров и повысился уровень медицинской помощи.

Участники движения поблагодарили Беглова за внимание к проблемам пожилых людей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Волонтеры Победы” надеются, что Беглов выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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