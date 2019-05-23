Летом из Петербурга в Хельсинки будут ходить дополнительные автобусы

Автобусы между Петербургом и Хельсинки курсируют с 2014 года. Фото: https://reisiportaal.ee
Автобусы между Петербургом и Хельсинки курсируют с 2014 года. Фото: https://reisiportaal.ee

Увеличить количество рейсов планируют с 15 июня этого года.

Пятый ежедневный рейс запустит эстонский перевозчик Lux Express, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на руководителя компании Райта Реммеля.

Рейс начнет свою работу с 15 июня 2019 года. Пассажиры смогут отправиться из Петербурга в Финляндию в 07:45, а их Хельсинки в Петербургу в 16:15. В каждом направлении работать будут пять рейсов, сообщает “Интерфакс”.

Для развития направления в Lux Express приобрели еще три автобуса. Стоимость транспорта составила 100 миллионов рублей.

Напомним, что автобусы между Петербургом и Хельсинки курсируют с 2014 года. Также в планах у компании к концу 2019 года увеличить объем перевозок на 45%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург стали чаще наведываться гости из Эстонии.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Lux Express Петербург-Хельсинки
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