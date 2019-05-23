Российские присяжные получили полномочия судить несовершеннолетних вместе со взрослыми

Конституционный суд отметил, что такое решение не противоречит Конституции РФ. Фото: https://pixabay.com

Конституционный суд отметил, что такое решение не противоречит Конституции РФ. Фото: https://pixabay.com

Поводом к рассмотрению этого положения стал запрос Ленинградского областного суда.

Расширенные полномочия, а точнее право судить несовершеннолетних вместе с достигшими совершеннолетнего возраста, присяжные получили после запроса Леноблсуда. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на постановление Конституционного суда.

В Ленобласти возник спорный момент. Суд региона получил жалобу от группы подростков на решение городского суда, который назначил слушание суда вместе с присяжными. Просьба поступила от единственного взрослого, который также проходил по делу.

Конституционный суд отметил, что такое решение не противоречит Конституции РФ. Дело может быть рассмотрено в том случае, если выделить материал в отношении подростков в отдельное производство невозможно.

Отметим, что до этого в России право на суд присяжных имели только совершеннолетние.

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