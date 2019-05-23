Глава Тосненского района стал фигурантом уголовного дела из-за детской площадки

Фото: http://tosnovedomosti.ru/
Фото: http://tosnovedomosti.ru/

Валерий Гончаров обвиняется в подлоге и превышении полномочий.

Об этом стало известно сегодня, 23 мая. По предварительным данным, глава администрации Тосненского района Валерий Гончаров подписал акты о принятии работ, которые по факту выполнены не были. Подрядчик после этого продолжал благоустраивать детскую площадку в Тосно, при этом деньги за свой труд на тот момент он уже получил. Сама администрация неоднократно оповещала местных жителей о том, что территория пока не готова.

Напоминаем, что это – не первый подобный инцидент за последнее время. В 2017 году глава администрации Никольского поселения Станислав Шикалов смошенничал – он заключил контракт на строительство детской площадки на 2,7 млн рублей, в то время как реальная ее стоимость меньше в два раза, передает 47news.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за ложную медсправку при замене прав в Петербурге на жителя Рязанской области завели уголовное дело.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ленинградская область Тосненский район уголовное дело
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