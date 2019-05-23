Специалисты рассказали причины гибели лебедя в Гатчинском парке

На птицу набросились бродячие собаки.

Об этом стало известно 23 мая. Изначально все решили, что с лебедем расправился человек – птицу нашли со сломанной шеей. После того, как ее труп осмотрели специалисты, они заявили, что причиной смерти стали бродячие собаки. Они набросились на лебедя – в схватке победили животные.

Напоминаем, что о погибшей птице рассказали люди – они обнаружили бедняжку после Дня победы у Серебряного озера в Гатчинском парке. Тогда же выяснилось, что лебедь ждала потомство – ее обеспокоенный супруг бродил рядом с телом своей возлюбленной и не знал, как ему быть. Птицу вместе я отложенными яйцами переместили в более безопасное место –на Дворцовую ферму. Там их не должны обидеть ни люди, ни собаки, передает издание «Мой раойн».

Сейчас остается лишь надеяться, что птенцы благополучно вылупятся.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «вмерзший в лед» лебедь в водоеме в Ленобласти на самом деле просто отдыхал.