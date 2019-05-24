«Зенит» посвятил Луишу Нету прощальное видео

Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Защитник петербургского «Зенита» покинет клуб после матча с «Енисеем». Игра, которая пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 26 мая, станет для португальца последней в составе «сине-бело-голубых». В тот же день Луиш Нету попрощается с болельщиками.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

30-летний футболист сыграл за петербургский клуб 174 матча и стал обладателем пяти трофеев – вместе с «Зенитом» защитник дважды выигрывал чемпионат в Российской Премьер-лиге, завоевывал Кубок и два Суперкубка страны.

Видео: ФК «Зенит»

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» заплатит за неподобающее поведение фанатов на встрече с «Ростовом», которые пронесли и использовали на стадионе запрещенную пиротехнику.

Эффектное шоу обернулось для «сине-бело-голубых» штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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