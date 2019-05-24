«Зенит» заплатит за неподобающее поведение фанатов

"Зенит" часто получает штрафы за поведение болельщиков. Фото: "Аварийный Петербург"

На этот раз болельщики позволили себе лишнее во время игры с «Ростовом».

Речь идет о матче, который состоялся 19 мая на «Ростов-Арене». Петербургские футбольные фанаты, которые приехали поддержать «Зенит», привезли с собой пиротехнику. Они пронесли ее на территорию стадиона и использовали во время матча, хоть это делать и запрещено. Эффектное шоу обернулось штрафом для «сине-бело-голубых» – ФК «Зенит» должен будет заплатить 80 тысяч рублей, сообщил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Напоминаем, что «Зенит» стал обладатель чемпионского кубка – возможно, этот факт сказался на поведении болельщиков, которые не могли контролировать свою радость.

Встреча «сине-бело-голубых» и «Ростова», к слову, закончилась победой хозяев со счетом 0:1.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что представители ФК «Зенит» не явились в суд по делу о циничных высказываниях Шнурова.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зенит ростов штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Джордж Мартин пообещал дописать «Зимние ветры» или сдаться в плен
Тимошенко не хочет референдума по вопросу о переговорах с Россией
Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки
Чиновники отрицают закрытие кафе «Добродомика»
«Зенит» заплатит за неподобающее поведение фанатов
Специалисты рассказали, какие сигареты безопаснее
В Ленобласти продавали просроченные лекарства
Ленинградцы должны быть готовы к грозе и сильному ветру