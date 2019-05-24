«Зенит» заплатит за неподобающее поведение фанатов

На этот раз болельщики позволили себе лишнее во время игры с «Ростовом».

Речь идет о матче, который состоялся 19 мая на «Ростов-Арене». Петербургские футбольные фанаты, которые приехали поддержать «Зенит», привезли с собой пиротехнику. Они пронесли ее на территорию стадиона и использовали во время матча, хоть это делать и запрещено. Эффектное шоу обернулось штрафом для «сине-бело-голубых» – ФК «Зенит» должен будет заплатить 80 тысяч рублей, сообщил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Напоминаем, что «Зенит» стал обладатель чемпионского кубка – возможно, этот факт сказался на поведении болельщиков, которые не могли контролировать свою радость.

Встреча «сине-бело-голубых» и «Ростова», к слову, закончилась победой хозяев со счетом 0:1.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что представители ФК «Зенит» не явились в суд по делу о циничных высказываниях Шнурова.