Представители ФК «Зенит» не явились в суд по делу о циничных высказываниях Шнурова

Продюсер Андрей Разин хочет защитить честь и достоинство Москвы.

Заседание должно было состоятся 23 мая в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Иск Андрей Разин подал против ФК «Зенит», который является владельцем канала Z+. Так как ответчик не явился, слушание придется перенести.

Напоминаем, что разбирательства начались после выхода шоу на онлайн-канале футбольного клуба. Лидер группировки «Ленинград» рассуждал так о Москве в преддверии матча «Зенит» – «Спартак». Музыкант рассуждал «дерзко и издевательски цинично» о Москве, что не понравилось продюсеру.

Он хочет, чтобы видео удалили, и чтобы ФК «Зенит» написал свою официальную позицию о происшествии на официальном сайте.

Разин уверен, что мнение Шнурова формирует негативное восприятие столицы России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что победа «Зенита» вдохновила Шнурова записать трек.