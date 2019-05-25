Во Владивостоке школьница отмечала последний звонок в форме полицейского

За такой взывающий наряд теперь будут отвечать родители девочки.

Не просто отвечать, а платить реальные деньги. Правоохранительные органы хотят взыскать штраф с родителей школьницы, которая накануне последнего звонка пришла в школу в взывающем наряде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя управления МВД России по Приморскому краю.

Известно, что на крыльце школы №74 Владивостока подростки решили провести незабываемую фотосессию. Кадры после появились в социальной сети. Девочка на фото одета в полицейскую форму, молодые люди — в шортах на подтяжках и масках зайцев.

Также недовольство таким поведением высказались и в Министерстве просвещения России. Там осудили акцию и высказались, что такое поведение неприемлемо.

«Родители школьницы, которая была в форме полицейского, будут оштрафованы», — сообщил собеседник агентства. Сумма штрафа не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьники Ленобласти отпинали девочек во имя акции «Без баб».