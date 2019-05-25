Следствие: взорвавшийся чемодан в Лионе оснащен системой дистанционного запуска

Он был напичкан поражающими элементами. Фото: pixabay

Он был напичкан поражающими элементами. Фото: pixabay

Сумка, взорвавшаяся в Лионе накануне, скорее всего, была оснащена системой дистанционного управления. Подрывали издалека.

О том, что взорвавшийся во Франции чемодан был оснащен системой радио управления, рассказали на телеканале BFMTV, об этом сообщают РИА Новости.

По информации источника близкому к следственным органам, помимо системы дистанционного подрыва во взорвавшемся багаже также находились поражающие элементы.

Отметим, в настоящее время известно, что в результате пятничного взрыва в городе Лионе, пострадали 13 человек. В связи с произошедшим, местная прокуратура уже ведет следствие.

Камеры видеонаблюдения продемонстрировали, что злоумышленник заехал на велосипеде к булочной и положил там что-то вроде сумки, которая позже взорвалась. Велосипедиста сейчас разыскивают правоохранительные органы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вероятный подозреваемый во взрыве в Лионе попал на камеры видеонаблюдения.