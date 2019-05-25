Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после кружения в небе

Самолет UTair, длительное время летавший над Сургутом, совершил посадку в аэропорту. Приземление было успешным.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании UTair, около трех часов вырабатывал топливо над городом Сургутом в ХМАО, удачно село на взлетной полосе аэропорта, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.

Летательный аппарат должен был доставить пассажиров в Худжанд (Таджикистан). Самолет вылетел из воздушной гавани в 16:45 по московскому времени. Однако позже выяснилось, что лайнер Boeing 737 не движется по маршруту, а кружит в районе аэропорта.

В настоящее время известно, что при незапланированной посадке никто из пассажиров или экипажа не пострадал.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что сразу после взлета у Боинга возникли технические неполадки и командир экипажа принял решение посадить самолет в Сургуте. Сообщается также, что пассажиров самолета отправят в Худжанд сразу по прибытию дополнительного воздушного судна. А пока всем бесплатно предоставят пищу и отель.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что самолет Ту-134 совершил свой последний гражданский рейс.