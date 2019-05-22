Самолет Ту-134 совершил свой последний гражданский рейс

Самый известный пассажирский лайнер эпохи СССР Ту-134 совершил свой последний регулярный рейс в небе над Россией. Об этом сообщает «ТАСС».

Вылет был назначен на 8:15 утра по московскому времени. Самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» вылетел из города Мирный в Якутии и произвел успешную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. На борту лайнера находились 72 пассажира.

Теперь самолет отправится в музей при аэропорте Толмачево.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из-за вмешательства лисы самолёт не смог совершить посадку в Петербурге. Отмечается, что лайнер уже заходил на посадку, когда экипаж воздушного судна заприметил какой-то объект на взлетно-посадочной полосе. Выяснилось, что это была лиса. В результате было принято решение заходить на второй круг.