Петербуржцы нашли одиноких утят у озера

Горожане уверены, что их бросила мама.

О малышах рассказали горожане, которые заметили их у озера на улице Ольги Форш. Фотографии появились в социальной сети «Вконтакте» сегодня, 25 мая, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидица пишет, что, наблюдая за утятами, она так и не заметила поблизости их родительницы. Малыши сначала плавали в одиночестве, а потом, когда вылезли на берег, сели вместе на пенек. Мама их так и не объявилась, пишет петербурженка. Тем временем утята громко кричат и не знают, как им быть. Что делать – не знает и очевидица.

«Можно ли что-то сделать? Они беззащитны, вылезают на берег одни и сидят»,

— говорится в посте.

Комментаторы считают, что утка не могла бросить своих детей. Возможно, с ней что-то случилось. Горожанину посоветовались рассказать о происшествии в «Сирин» – организацию, которая помогает диким птицам и животным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спустя 136 тысяч лет нашли представителей вымершего вида птиц.