Спустя 136 тысяч лет нашли представителей вымершего вида птиц

Они возродились в своем прежнем состоянии, считают ученые.

Об находке рассказали эксперты из Портсмутского университета и Музей естественной истории. Они уверяют, что кювьеров пастушок действительно вымер 136 тысяч лет назад, но благодаря итеративной эволюции вновь появился на свет. При этом нет разницы между птицами, которые жили в далеком прошлом и теми, которых нашли ученые – они одинаковы и это удивительно. Подобное явление встречается нечасто.

Известно, что кювьеров пастушок обитал на Сейшельских островах и вымер, когда место их обитания ушло под воду. Около 100 тысяч лет назад вода отошла, а сейчас там снова бегают птицы, по размерам похожие на куриц.

Ученые уже провели экспертизу найденных останков и с уверенностью заявляют, что не ошибаются. Возродивший вид – одни из первых предков птиц, так как у них есть некоторые черты динозавров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые оценили урон Земле от человека за 50 лет.