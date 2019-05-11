Ученые оценили урон Земле от человека за 50 лет

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Площадь "мертвых зон" в океане превысила размер Великобритании. Фото: pixabay.com

Продуктивность планеты сократилась на четверть, а население удвоилось.

Экологи провели исследование, посвященное ущербу, который человек нанес Земле за последние 50 лет, сообщили в IPBES 11 мая. Группа из 400 экспертов 3 года изучала данные из 15 тысяч источников.

За 50 лет продуктивность планеты сократилась на четверть. При этом само население Земли выросло почти вдвое. Площадь городов выросла в 2 раза — и 300 млн человек живут в зонах повышенного риска стихийных бедствий.

Каждый год в Мировом океане оказывается около 400 т токсичных отходов и тяжелых металлов. Это приводит к “мертвым зонам” в океане, их общая площадь превысила размеры Великобритании и достигает около 245 тысяч км2.

Число уникальных видов животных сократилось на 20%. 1 млн видов грозят исчезнуть.

Руководители исследования считают, что условия для безопасности жизни находятся под угрозой и обществу требуется глобальная реорганизация.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что глобальное потепление уничтожает бананы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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