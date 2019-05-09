Глобальное потепление уничтожает бананы

В скором времени они могут стать большим дефицитом.

Такие опасения высказали ученые из университет Эксетера. Они отметили, что в последнее время банановые деревья все чаще болеют черной сигатокой – количество хворающих увеличилось почти на 50% за последние 60 лет. Речь идет о грибковом заболевании, которое поражает не только листья, но и плоды. Специалисты считают, что банановые деревья стали чаще болеть из-за глобального потепления. Дело в том, что грибок лучше развивается при высокой температуре и влажности. Все это – как раз характерно для последних десятков лет.

Ученые убеждены, что бананы могут постепенно исчезнуть с прилавков. Их количество может уменьшиться примерно на 80%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названы продукты, помогающие избавиться от изжоги и сонливости. Эксперты советуют есть дыню, бананы и лимоны, в которых содержится много щелочи. Они нормализуют кислотно-щелочной баланс в организме.