Названы продукты, помогающие избавиться от изжоги и сонливости

Известно, что продукты с высоким содержанием щелочи помогают нормализовать кислотно-щелочной баланс в организме.

Это помогает улучшить состояние организма в целом, избавиться от изжоги, сонливости, воспалениями на коже. В целом, при нормальном кислотно-щелочном балансе иммунная система будет работать на полную мощность.

Один из щелочных продуктов — это желтая дыня. В ней содержится большое количество щелочи и клетчатки. Также она на 92% состоит из воды, что помогает дыне легко усваиваться.

Стоит отметить бананы: в них много калия и щелочи. Съеденный банан действует как таблетка от изжоги. Кроме того, бананы хорошо влияют на нервную систему.

Как ни странно, в лимонах очень много щелочи. Она помогает при кислотно-щелочном балансе. Пара долек лимона, добавленных в воду, поможет при судорогах и коликах.

Также к щелочным продуктам с целебным действием относятся зеленая греча, оливковое масло, семена льна, авокадо, ягоды, морковь, чеснок, брокколи, виноград, брюссельская и цветная капуста, морские водоросли.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые обнаружили «вегетарианские» гены.