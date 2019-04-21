Ученые обнаружили «вегетарианские» гены

Ученые-генетики обнаружили в ДНК множества жителей стран восточной Азии и Африка, Индии особенности в варианте генов.

Необычные вариант ДНК означал предрасположенность человека к вегетарианской диете. В противном случае у таких людей был повышенный риск заболеть раком прямой кишки или получить сердечный приступ, пишет журнал «Molecular Biology and Evolution».

Предполагается, что некоторые народы изначально, в силу территориального расположения, питались преимущественно растительной пищей, иногда было обилие в рационе рыбы и морепродуктов.

Данные гены были полезны для людей в прошлом, но в современном мире они становятся скорее наказание.

По мнению ученых, омега-3 и омега-6, которые содержатся в рыбьем жире, жизненно необходимы человеку для нормального существования, для нормальной работы мозга. Однако также они утверждают, что у вегетарианцев организм научился синтезировать эти вещества, используя ферменты FADS1 и FADS2. У мясоедов эта способность утратилась.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что эндокринологи утверждают, что почти 30% россиянок страдают от ожирения.