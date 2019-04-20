Почти 30% россиянок страдают от ожирения

Количество людей с ожирением увеличивается каждый год. Фото: Pixabay

Количество людей с ожирением увеличивается каждый год. Фото: Pixabay

Врачи-эндокринологи считают сложившуюся ситуацию настоящей «катастрофой». Порядка 30% женщин в России имеют стадию ожирения и угрозу диабета.

По статистике, почти каждая третья россиянка имеет серьезные проблемы с лишним весом. Такие выводы сделали врачи-эндокринологи, работающие в Московской городской больнице № 52, сообщается на радиостанции «Говорит Москва».

Еще одна опасность, которая частично связана с ожирением, это риск заболеть сахарным диабетом. Эндокринолог Татьяна Макарова заявила, что у каждой второй женщины в России есть лишний вес. Она считает, что такая статистика — это очень плохой показатель.

Мужчины в России реже сталкиваются с данной проблемой: от ожирения страдают порядка 16-17%. Ситуация с сахарным диабетом аналогичная.

Однако врачи заявляют об эпидемии ожирения. С каждым годом количество людей с данной проблемой стремительно увеличивается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали, в какое время дня тренировка даст больший эффект.