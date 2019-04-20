Ученые рассказали, в какое время дня тренировка даст больший эффект

Тренировки в вечернее время более эффективны. Фото: Pixabay

Тренировки в вечернее время более эффективны. Фото: Pixabay

Группа ученых из Израиля выяснили, что вечерние тренировки помогают эффективнее сжигать жир по сравнению с упражнениями в любое другое время суток.

Опыты, доказывающие позицию, проводились на мышах. Испытуемых отправляли на беговую дорожку. В результате выяснилось, что эффективность тренировок значительно увеличивалась в вечернее время. У мышей обнаружили повышение скорости метаболизма. Это связано с выработкой энергии и усиленным сжиганием жира, сообщает Medical Xpress.

Ученые провели подобное тестирование с людьми, и результаты подтвердились. Причиной того, что вечерние тренировки приносят наибольший эффект, стало пониженное потребление кислорода организмом в вечернее время суток.

Также ученые отметили, что выработка белка, отвечающего за регулирование содержания кислорода в тканях, напрямую связана с циркадными ритмами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Microsoft прекратит поддержку Windows 8 с июля.