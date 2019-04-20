Microsoft прекратит поддержку Windows 8 с июля

Непопулярная операционная система разделит близкую смерть Windows 7.

Microsoft перестанет поддерживать приложения для Windows 8, о чем сообщается в блоге компании. С 1 июля магазин Microsoft Store перестанет принимать продукты для операционной системы Windows 8.

Первоначально планировалось, что приложения поддержат вплоть до 2023 года, однако вероятно, что система не оправдала ожиданий компании. Так, в 2013 году ее установили только 3% от всех пользователей систем Microsoft. Что касается модернизированной версии платформы Windows 8.1, то ее приложения поддержат как планировалось — до 2023 года.

В компании планируют “убить” и Windows 7 — ранее Gazeta.SPb сообщила, что с января следующего года обновления для этой “операционки” выходить больше не будут. В компании объяснили это желанием двигаться дальше и сконцентрироваться на Windows 10.