Microsoft прекратит поддержку Windows 8 с июля

Первоначально планировалось, что поддержку завершат в 2023 году. Фото: pixabay.com
Первоначально планировалось, что поддержку завершат в 2023 году. Фото: pixabay.com

Непопулярная операционная система разделит близкую смерть Windows 7.

Microsoft перестанет поддерживать приложения для Windows 8, о чем сообщается в блоге компании. С 1 июля магазин Microsoft Store перестанет принимать продукты для операционной системы Windows 8.

Первоначально планировалось, что приложения поддержат вплоть до 2023 года, однако вероятно, что система не оправдала ожиданий компании. Так, в 2013 году ее установили только 3% от всех пользователей систем Microsoft. Что касается модернизированной версии платформы Windows 8.1, то ее приложения поддержат как планировалось — до 2023 года.

В компании планируют “убить” и Windows 7 — ранее Gazeta.SPb сообщила, что с января следующего года обновления для этой “операционки” выходить больше не будут. В компании объяснили это желанием двигаться дальше и сконцентрироваться на Windows 10.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Microsoft прекратит поддержку Windows 8 с июля