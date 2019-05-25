Эксперты назвали топ вещей, которые должен знать каждый автолюбитель

Некоторые лайфхаки помогут сохранить машину в хорошем состоянии.

Топ составили эксперты портала SpeedMe. Они перечислили вещи, которые необходимо знать всем владельцам автомобилей. Так, специалисты посоветовали обратить внимание на то, чтобы моторное масло не только смазывало механизмы двигателя, но также способствовало охлаждению и очистке силового агрегата.

Эксперты считают, что у каждого в багажнике на всякий случай должно лежать запасное колесо. Лучше всего периодически проверять его состояние. Авторы топа уверены, что надо менять щетки стеклоочистителей раз в полгода, а также следить за состоянием автомобильных жидкостей.

Один из главных советов – это проходить технические обслуживания, чтобы всегда быть в курсе, есть ли какие-то непредвидимые проблемы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аналитики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.