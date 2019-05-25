Шнуров пойдет на «Голос», если его позовут

Лидер группы «Ленинград» рассказал, что не исключает возможности своего участия в шоу.

Об этом стало известно 25 мая. Музыкант отметил, что все зависит в первую очередь от организаторов «Голоса» – если они предложат ему сотрудничество, то он скорее согласится, чем откажется.

Также в своем интервью для «Амурской правды» Шнуров прокомментировал «Евровидение», которое прошло 18 мая. Музыкант заявил, что никому нет никакого дела до этого конкурса. Он почти уверен, что «Евровидение» обсуждается только в России, да и вообще, шутит Шнуров, его может снимают «в каком-нибудь российском павильоне, и он больше нигде не проходит».

Напоминаем, что итоги «Евровидения» стали известны в ночь с 18 на 19 мая. От России на конкурс ездил Сергей Лазарев, который занял третье место второй раз подряд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дочь Алсу не пришла на спецвыпуск “Голос.Дети”. Девочку, как и других финалистов, признали победительницей.