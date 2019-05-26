Тренер сборной Канады не удивлен проигрышу России

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо сообщил, что команда Финляндии играла значительно сильнее сборной России.

Вчера, 25 мая, в Словакии прошел полуфинал чемпионата мира по хоккею, в котором встретились сборная России и сборная Финляндии. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу финнов.

В этот же день в Братиславе прошла еще одна встреча в рамках полуфинала чемпионата мира. Сборная Канады выиграла у сборной Чехии со счетом 5:1.

Как отметил Виньо, он не был удивлен поражению России, так как на игре финны показались более сильной командой: «Это конкретный турнир. Любая команда может победить любую».

В финале чемпионата мира канадцам предстоит встретиться с финнами. По словам главного тренера сборной Канады, матч будет тяжелым.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный тренер сборной России прокомментировал поражения команды.