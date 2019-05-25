Главный тренер сборной России прокомментировал поражения команды

Илья Воробьев считает, что было слишком мало бросков.

Специалист отреагировал на итоги матча 25 мая. Воробьев считает, что «надо было заносить больше на «пятачок». Эксперт отметил, что сборная Финляндии все время ложилась под шайбу, так что нужно было больше бросков.

«Игра шла до одного гола»,

— сказал Воробьев в разговоре с журналистами.

Напоминаем, встреча сборных состоялась в субботу в Словакии и завершилась со счетом 0:1. Такой поворот событий стал для многих неожиданным – россияне не проиграли ни в одном матче до этого, а финны были самой слабой командой полуфинальной четверки.

В следующий раз наши хоккеисты выйдут на лед сегодня, 26 мая, чтобы побороться за бронзу с Чехией.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бывший главный тренер Быков прокомментировал поражение сборной России на ЧМ. Он считает, что финны достойны победы, так как показались хорошую и сплоченную игру.