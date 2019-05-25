Быков прокомментировал поражение сборной России на ЧМ

Бывший главный тренер команды считает, что финнам удалось прыгнуть выше головы.
Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Специалист поделился своим мнением сразу после окончания встречи сборных России и Финляндии, которая завершилась со счетом 1:0. Быков считает, что противники заслужили победу, так как сыграли выше всяких похвал. Он отметил, что финны показали дисциплинированную и терпеливую игру.
«У нашей команды сегодня, к сожалению, мало что получалось — не хватило движения, решений», — убежден специалист, передает ТАСС.
Быков рассказал, что россияне, к сожалению, не смогли сыграть на максимуме своих возможностей. В это время сборная Финляндии «не стеснялась создавать хорошие моменты».
Напоминаем, что в последний раз Россия выходила в финал чемпионата мира четыре года назад. Тогда наши хоккеисты не смогли победить Канаду.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Финляндии (0:1) и повоюет за бронзу на ЧМ – 2019.