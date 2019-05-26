Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в новом фильме про Цоя

Российский кинорежиссер Алексей Учитель работает над созданием нового фильма под рабочим названием «Цой». Съемки должны начаться летом этого года.

Премьера картины предварительно назначена на 2020 год, когда со дня смерти легендарного рок-музыканта Виктора Цоя исполнится 30 лет. Учитель отмечает, что намерен создавать не биографический фильм, а мифологический.

Уже известно, что главную роль водителя автобуса «Икарус», столкновение с которым стало причиной смерти Виктора Цоя, исполнит российский актер Евгений Цыганов, передает РИА Новости.

Виктор Цоя был лидером рок-группы «Кино». Он ушел из жизни в авиакатастрофе, которая произошла под Ригой 15 августа 1990 года. Принято считать, что музыкант уснул за рулем автомобиля и выехал на встречную полосу.

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