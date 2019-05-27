В Красносельском районе предприятия осуществляют сброс опасных сточных вод

В Красносельском районе Санкт-Петербурга прокуратура обязала компании устранить нарушения при сбросе сточных вод.

Сотрудники прокуратуры Красносельского района провели проверку исполнения водного законодательства Российской Федерации при эксплуатации водохозяйственных сооружений ЗАО «Завод Радиус», АО «ДОРИНДА», АО «Питер-Лада» и ООО «Бизнес-клуб Юнона».

По некоторым данным, эти компании сбрасывали сточные воды с предельно допустимой концентрацией, что угрожает здоровью и экологической безопасности населения. В ходе контроля за соблюдением данными предприятиями нормативов водоотвода экспертами были отобраны пробы сточных вод, которые показали превышение предельно допустимой концентрации, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Прокуратура района обязала руководителей предприятий устранить нарушения природоохранного законодательства.

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