В России могут снова ввести пункты приема стеклотары

Пункты приема стекла закрыли 7 лет назад. Фото: pixabay
Пункты приема стекла закрыли 7 лет назад. Фото: pixabay

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев хочет вернуть пункты приема стеклотары. Депутаты утверждают, что одна бутылка может стоить до 7 рублей.

Медведев дал поручение сразу трем министерствам (Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития). Данные ведомства в ближайшее время должны прийти к консенсусу по поводу появления в России обязательного приема полимерной и стеклянной тары крупными торговыми сетками.

Министрам предстоит выяснить, целесообразен ли подобный эксперимент в современных реалиях. Известно, что некоторые депутаты утверждают, что стоимость одной бутылки из стекла составит от 5 до 7 рублей. Правительство должно внести предложения по данному поводу в Госдуму до 15 июня

Отметим, что с 2012 года в России предприятиям запрещено принимать использованную тару. Так что, сдавать бутылки сейчас некуда.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Новочеркасском автомобилист угрожал велосипедистам «розочкой».

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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