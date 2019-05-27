В Ленобласти на борьбу с борщевиком в 2019 году выделено 35 млн рублей

Борщевик очень ядовит. Фото: pixabay
Борщевик очень ядовит. Фото: pixabay

Ленинградская область освободила от опасного сорняка борщевика около 28 тыс. га земель.

За восемь лет борьбы с сорной травой очищено 28 тыс. гектар земельных угодий. В 2019 году работы планируется уничтожение борщевика на территории площадью 6,8 тыс. га. На борьбу с борщевиком в региональном бюджете в этом году выделено 35 млн рублей, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области

Сообщается также, что государство субсидирует 70% стоимости сельхозработ. Для получения субсидий муниципальным образованиям и сельхозпредприятиям необходимо обратиться в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Известно, что Ленинградская область самая первая в Российской Федерации, внедрила в 2011 году комплексную, масштабную программу борьбы с борщевиком.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полезно перед летом: ученые рассказали, кого чаще кусают комары.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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