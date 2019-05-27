Полезно перед летом: ученые рассказали, кого чаще кусают комары

Ученые выяснили, кого чаще других кусают комары. Страдают, как выяснилось, и толстушки и спортсмены.

По словам экспертов, больше всего других комарам нравится потреблять кровь любителей сладких продуктов и пивоманов, сообщает «Лайф».

Помимо этого, насекомые не гнушаются крови спортсменов, ведь при выполнении физических упражнениях у них вырабатывается молочная кислота. Именно она и привлекает кровососов.

Также сообщается, что одной из самой страдающей от комаров категорий граждан являются – люди с избыточными жировыми отложениями. Доказано, что они выделяют больше углекислого газа. Высокая концентрация данного вещества в воздухе привлекает насекомых.

Отметим, чаще всего укус кровососа не угрожает жизни и здоровью человека. Однако в некоторых случаях крылатое насекомое может стать переносчиком опасных инфекций.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что укусы клещей отправили в Боткинскую больницу около 400 пострадавших.