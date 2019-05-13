Укусы клещей отправили в Боткинскую больницу около 400 пострадавших

В 2109 году в медучреждение уже обратились 826 укушенных. Фото: pixabay

В 2109 году в медучреждение уже обратились 826 укушенных. Фото: pixabay

В Петербурге и Ленобласти участились случаи укусов клещей. Только за прошлую неделю анализы на энцефалит сдали 393 укушенных. Информация предоставлена Боткинской больницей.

С 6 по 13 мая число обратившихся в больницу граждан увеличилось на 150 человек по сравнению с неделей, идущей до этого.

Сотрудники Боткинской больницы отмечают, что взяли и проверили анализы на инфекцию энцефалит и другие заболевания у всех укушенных кровососущими. Отметим, что 84 гражданина были покусаны клещами с боррелиями. Также был зафиксирован один случай, когда человека укусило насекомое с вирусом клещевого энцефалита.

Данных о заразившихся от клещей людей пока не поступало.

Известно, что в прошлом году в Боткинскую больницу обратились 4216 граждан, пострадавших от укусов клещей. По официальной информации всего с начала 2019 года в инфекционное медицинское учреждение обратились 826 человек. Специалисты отмечают, что реальных пострадавших, не пришедших на прием к врачу, может быть больше.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти от клещей пострадали 563 человека.