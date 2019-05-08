В Ленобласти от клещей пострадали 563 человека

В прошлом году от укусов клеща пострадало более 2,5 тысяч детей. Фото: Pixabay

В прошлом году от укусов клеща пострадало более 2,5 тысяч детей. Фото: Pixabay

Больше всего укушенных в Киришском районе.

Об этом стало известно сегодня, восьмого мая. С каждым днем кровопийцы становятся все активнее – за последние несколько недель они покусали 302 человека в Ленинградской области, согласно данным, предоставленными региональным управлением Роспотребнадзора.

Уточняется, что 155 человек из всех пострадавших – это несовершеннолетние. Известно также, что клещи замечены во всех районах региона. Чаще всего на укусы клещей жаловались жители Киришского, Лужского и Гатчинского районов Ленинградской области. Чаще всего кровопийцы встречались ленинградцам в лесах, садах, парках и на кладбищах.

Пока что клещи не заразили никого боррелиозом или энцефалитом, хотя за 2018 год заболели 15 человек.

Ранее в Gazeta.SPb рассказывали, что делать при укусе клеща. Оказывается, маслом можно все испортить. Лучше всего в такой ситуации обратиться за помощью в больницу.