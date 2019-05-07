Что делать при укусе клеща: маслом можно все испортить

Май считается пиком активности клещей — с начала сезона почти 900 петербуржцев обратились в городские больницы. И хотя это вдвое меньше, чем в прошлом году, важно знать, как действовать при укусе опасного кровососа.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что с начала сезона в медучреждения Северной столицы с укусами клещей обратились 890 человек, в том числе 144 детей. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И, как уточнили в Роспотребнадзоре, показатель действительно не превышает среднего за несколько лет.

Однако знать, что делать при укусе клеща, важно. Присасывание не только доставляет дискомфорт. Эти паукообразные переносят несколько заболеваний: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (ещё называется болезнью Лайма), риккетсиоз, говорится на сайте о клещах и клещевых инфекциях Энцефалит.ру. Сейчас же в Петербурге, сообщили в Роспотребнадзоре, уже зафиксировано два случая заболевания боррелиозом – оба у детей.

Чтобы в сезон активности клещей не заразиться от уксуса, прежде всего нужно соблюдать меры предосторожности и профилактики: вакцинация, закрытая одежда, средства против клещей. Однако даже это на 100% не защитит от укуса опасного членистоногого.

Если укус все-таки происходит, паниковать не стоит, потому что инфекция попадает в кровь примерно через 2-3 суток. Нужно успокоиться и извлечь кровососа как можно быстрее. Кстати, по внешним признакам, сообщают специалисты портала Энцефалит.ру, выяснить энцефалитный клещ или нет, невозможно. Это реально сделать только сдав анализы через несколько дней.

Что нужно знать об укусе клеща:

В основном клещи живут на траве и кустарниках, поэтому самое уязвимое для укуса место – это ноги. Клещ имеет темный окрас, а его длина 3-4 мм. Но после того, как насекомое присосалось, оно увеличивается в размерах, поэтому заметить его на теле будет несложно;

Доставать клеща лучше всего пинцетом. Можно кусочком марли или бинта – захватывать кровососа нужно как можно ближе к хоботку. Есть метод удаления нитью. Но клеща не нужно мазать маслом – это только затянет процесс;

Если в коже осталась головка кровососа, участок тела нужно обработать спиртом, а остатки членистоногого удалить стерильной иглой;

После удаления клеща, кожу нужно обработать спиртом или йодом, повязка не требуется;

Извлеченного клеща стоит сохранить для исследования на зараженность инфекциями – для этого его помещают в стеклянный флакон с кусочком ваты, смоченным водой.

После мер первой помощи нужно обратиться в больницу. И важно помнить, что укус клеща может произойти незаметно, однако покраснение, головокружение и другие признаки заражения инфекцией не заставят себя долго ждать.

Активность клещей возрастает каждые три года, по данным Роспотребнадзора. Пик такой активности пришелся как раз на 2018 год. Так, на 14 мая 2018 года в медучреждения Петербурга с укусами клещей обратились 1939 человек, четверть из них – дети. В 163 случаев укусы произошли на территории города — чаще в Пушкинском районе.

На 9 июля 2018 года, по данным Роспотребнадзора, в Петербурге зарегистрировали 16 случаев клещевого энцефалита (смертельно опасного заболевания) и три в Ленинградской области. Клещевым боррелиозом заболели в 2018 году 38 петербуржцев и 13 жителей Ленобласти.

В конце марта Gazeta.SPb рассказывала о первом укусе клеща в этом сезоне – пострадавшим стал житель Лужского района Ленинградской области.