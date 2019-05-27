В Петербурге бизнесмена спасли от уплаты штрафа в 800 тысяч рублей

Взамен ему ему вынесли простое предупреждение. Фото: pixabay

Взамен ему ему вынесли простое предупреждение. Фото: pixabay

Прокуратура опротестовала штраф в размере 800 тыс. рублей, назначенный представителю малого бизнеса неправомерно.

Прокуратура Красносельского района при проверке соблюдения требований законодательства о защите прав предпринимателей установила, что бизнесмен был привлечен к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина.

Однако выяснилось, что штраф в размере 800 тысяч рублей, назначенный предпринимателю за его проступок был выписан неправомерно, так как при совершении подобного правонарушения впервые в отношении субъектов малого и среднего бизнеса в качестве наказания должно применяться предупреждение.

Протесты на постановления были рассмотрены и удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Штраф в размере 800 тыс. рублей для бизнесмена заменили на предупреждение.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возложение цветов к памятнику Петра I ограничит движение транспорта.