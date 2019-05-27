Возложение цветов к памятнику Петра I ограничит движение транспорта

В Петербурге состоится торжественное возложения цветов у памятника Петру Первому. Центр города перекроют на два часа.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщают, что утром 27 мая на Сенатской площади будет проведена торжественная церемония возложения цветов царю Петру Первому — основателю Санкт-Петербурга.

В сообщении ведомства отмечается, что в понедельник, 27 мая в период с 8:30 до 10:40 часов утра на два часа для проезда автотранспортных средств будут закрыты Адмиралтейская набережная и Сенатская площадь.

Известно, что праздничное мероприятие состоится при поддержке Фонда содействия развитию культурных программ «Балтийский международный фестивальный центр».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что над Невой прогремел праздничный салют. А праздничная программа воскресенья 26 мая, перевалившая за полночь, завершилась салютом, запущенным с пляжа Петропавловской крепости в 00:20 27 мая.