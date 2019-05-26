Над Невой прогремел праздничный салют

Гидрофлай-акробаты показали трюки в акватории Невы.

Праздничная программа воскресенья 26 мая, перевалившая за полночь, завершилась салютом, запущенным с пляжа Петропавловской крепости в 00:20 27 мая.

Вечер воскресенья запомнился петербуржцам концертом “Классика на Дворцовой”, о котором Gazeta.sPb уже подробно рассказал. Как только он закончился на стрелке Васильевского острова начался второй: “Поющие мосты”. На Ростральных колоннах зажгли факела, а симфонический оркестр аккомпанировал разведению Дворцового моста.

Видео: Gazeta.sPb

На своде Дворцового моста появилось 3D-изображение играющего скрипача. После этого гидрофлай-акробаты показали свои лучшие трюки в акватории Невы. В 00:20 над Невой прогремел салют: Санкт-Петербургу исполнилось 316 лет. Дождь, который лил весь день, после концерта на Дворцовой площади перестал, но к полуночи полил снова: зрители делились местом под зонтами с незнакомцами, передает корреспондент Gazeta.sPb.