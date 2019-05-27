Петербуржцы не хотят, чтобы в Южно-Приморском парке строили храм

Они требуют референдума – прям как в Екатеринбурге.

Вечером 27 мая люди собрались в парке, чтобы заявить о своем негативном отношении к застройке зеленой зоны. Они уверены, что Южно-Приморский парк застраивать дальше не нужно – даже если речь идет о храме. Известно, что первая очередь храма была построена незаконно девять лет назад – сносить объект не стали. Сейчас вокруг него возвели заборы, чтобы якобы провести работы по благоустройству. Местные жители не верят в это и думают, что хотят продолжить застройку – да, незаконно и во второй раз, чтобы воплотить идею в жизнь. Изначально в парке должен был появиться огромный комплекс, состоящий из нескольких частей.

На митинг вышли около 200 человек. Они подписали документ с просьбой о проведении референдума по данному вопросу. Его в ближайшее время передадут в администрацию Красносельского района, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Патриарх Кирилл рассказал о том, что каждый день РПЦ строит три храма.