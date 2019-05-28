Жители Васильевского острова недовольны строительством терминала для паромов

На Невской губе за 3 года планируют создать пункт приема грузов.

На Васильевском острове Петербурга появится грузовой терминал — но жителей эта перспектива не радует. Информация о грядущей застройке Невской губы появилась на сайте Смольного в понедельник 27 мая. Теперь инициативу обсуждают в группе “Живем на Васильевском”.

Грузовой терминал для паромов займет участок свыше 328 тысяч м2. На объекте хотят разгружать корабли и фуры. Объем инвестиций в строительство составит свыше 200 млн рублей, объект построят за 3 года.

Нет гарантии, что проект удастся воплотить без протестов со стороны жителей Санкт-Петербурга. “Зачем еще дальше уродовать морской фасад города?” — спрашивает Ирина К. в соцсети. “Нам здесь только фур не хватало для полного счастья,” — заметила Кристина Р. “Кому конкретно пришла в голову такая мысль — устроить разгрузочный терминал в центре города?” — интересуется Наталья Р. в группе жителей Васильевского острова в соцсети.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что жители Санкт-Петербурга не хотят храм в Южно-Приморском парке.