Появилось видео с обзорной площадки Лахта Центра

Сотрудники небоскреба составили видеопанораму из снимков, сделанных в разные дни.

Сотрудники Лахта Центра выложили в социальной сети “ВКонтакте” видеопанораму Санкт-Петербурга ко дню рождения города — 27 мая Северной столице исполнилось 316 лет.

Видео: Lakhta Center 360

При монтаже видео использовали 60 таймлапсов (видео из серии фотографий объекта, сделанных в течение длительного времени). В разные дни камера несколько часов снимала Петербург и теперь полученные кадры свели в один видеоряд. Фотограф отразил на видео заход в гавани лайнеров, вечерние огни и праздник в честь Дня города.

В Лахта центре напомнили, что обзорную площадку пока не открыли — отделочные работы продолжаются. Точную дату открытия по-прежнему не называют. Ранее предполагалось, что небоскреб Санкт-Петербурга откроют до конца 2019 года.

Высота Лахта Центра составляет 462 м, а количество этажей — 86.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, как прошло в Петербурге празднование 316-летия.