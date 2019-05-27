Прогремели и взмыли в воздух: празднование 316-летия Петербурга побило рекорды

Днем рождения Петербурга считается 27 мая. Но поскольку в 2019 году эта дата выпала на понедельник, то основные праздничные мероприятия развернулись накануне – 25 и 26 мая. Только в эти дни в Северной столице было установлено два мировых рекорда.

Прогремели на весь Невский

В воскресенье, 26 мая, барабанщики Петербурга установили новый мировой рекорд массового исполнения крещендо. Зафиксировать событие приехал арбитр Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. Сначала 1112 барабанщиков промаршировали по Невскому проспекту, затем выстроились в четко определенном порядке – так, чтобы между любыми двумя мог пройти один человек. Крещендо – это ритм с постепенным увеличением силы звучания, поэтому игру одного барабанщика через 2-4 удара подхватывал другой и через несколько минут гремел уже весь Невский. После судейского совещания рекорд был зафиксирован для 556 участников, уточняет ТАСС.

Классика под дождем и футбольное ликование

Традиционный концерт симфонической музыки «Классика на Дворцовой» в этом году получился особенным из-за дождя. Лило с самого начала программы, с 21 часа, почти до самого конца, до 23 часов, но петербуржцы вооружились зонтами, поэтому концерт удался на славу — это отметили и ведущие. «Классику на Дворцовой» открыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов – он тоже не мог не упомянуть «прекрасную» погоду: «Несмотря на погоду, несмотря на довольно позднее время, мы здесь все собрались потому что мы любим наш город. Нам есть чем гордиться, город — герой, город — труженик, город, который открыт всему миру! — передает слова градоначальника rg.ru. После на сцену вышел «Зенит» в полном составе. Накануне праздника футбольный клуб сделал подарок Петербургу: в воскресенье в матче Российской премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Енисей» со счетом 4:1, тем самым гарантировав себе первое место по итогам чемпионата России. «Зенит» вышел на сцену в полном составе, а капитан команды Сергей Семак поздравил Петербург с праздником и вручил градоначальнику мяч с победного матча. На сцене в этот дождливый вечер выступили известные оперные певцы — российские и зарубежные. Им аккомпанировал оркестр Михайловского театра, а артисты балета TODES делали выступления ещё более красочными.

Мосты запели, а комета взлетела над водой

После этого петербуржцы и гости города переместились на стрелку Васильевского острова – там началось открытие сезона «Поющих мостов». Дворцовый мост развели в полночь под «Гимн великому городу» Глиэра. Его исполняли оркестр «Северная симфония» и театр «Мюзик-Холл». Сразу после пролет моста стал площадкой для видеомэппинга – на нем ожили петербургские виды под скрипичную мелодию. Между пролетами моста в это время показывала свое мастерство сборная России по гидрофлаю – спортсмены в светодиодных костюмах взмывали над Невой за счет силы воды. Один из них взлетел на 21 метр, тем самым установив новый мировой рекорд по гидрофлаю. Завершилось празднование по-настоящему долгим салютом — его запускали с разных сторон Дворцового моста.

Так много велолюбителей ещё не было

Еще один рекорд в эти выходные установили велосипедисты – традиционный «Большой Велопарад» в 2019 году стал рекордным по количеству участников, собрав 23 тыс. человек. Днем 26 мая велосипедисты в костюмах, передающих «петербургский стиль», проехали по Невскому проспекту и набережным и добрались до Парка 300-летия Петербурга. Первый велопарад 2016 года собрал всего 5 тыс. человек, в 2018 году – 18 тыс. человек, а 2019 год стал рекордным по числу участников, уточняет «Фонтанка».

Вам в подарок тысячу эскимо

На площади Островского всю субботу проходил ежегодный Фестиваль мороженого. Несмотря на дождь и ветер, попробовать холодное лакомство, посмотреть выступления детских коллективов и покататься на аттракционах пришли тысячи людей. Более 120 палаток с мороженым от местных и иногородних представителей приняли участие в фестивале. Здесь можно было попробовать не только самый простой пломбир, но и что-то необычное, вроде базиликового мороженого или винного. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин вручил детским домам Петербурга сертификат на 1000 порций мороженого.

Это, конечно, не всё

В рамках празднования 316-летия Петербурга в городе состоялись и другие массовые и эффектные мероприятия. В Саду Академии Художеств в субботу прошел восьмой Такс Парад. Около 120 такс и их хозяев в костюмах, посвященных театральной тематике, прошли по подиуму. Также 25 мая прошел зрелищный парад ретро-транспорта – около 250 винтажных автомобилей проехали по центральным улицам города.

На Биржевой площади в воскресенье состоялся «Бал национальностей». Более 20 творческих коллективов от народов, проживающих в Петербурге, порадовали гостей национальной музыкой и танцами. А днем по Невскому проспекту прошли цирковые артисты – акробаты, гимнасты, дрессировщики, а возглавили колонну на скакунах братья Аскольд и Эдгар Запашные.

Но празднование ещё не закончено. Сегодня, 27 мая, в городе возлагают цветы основателю Северной столицы Петру I, а вечером в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт, посвященный Дню города. Кто на нём выступит, Gazeta.SPb рассказывала ранее.