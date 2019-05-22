Программа мероприятий на День города в Петербурге

В 2019 году Санкт-Петербург отметит день рождения в 316 раз. Фото: pixabay

В 2019 году Санкт-Петербург отметит день рождения в 316 раз. Фото: pixabay

День города празднуется в Петербурге 27 мая. В этом году он выпадает на понедельник, поэтому многие торжества перенесли на выходные – 25 и 26 мая. В Петербурге в честь дня города пройдет около 200 мероприятий.

23-26 мая

Накануне праздника на Манежной площади откроется XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон. Целых четыре дня, с 10:00 до 19:00, там будут показывать театральные постановки и концерты. Можно будет прокатиться на цирковом велосипеде или надуть мыльный пузырь. А на Малой Садовой улице установят телефонные будки – в трубке можно будет услышать голоса известных писателей и поэтов.

Автобусы, троллейбусы и автомобили, которые сейчас не увидишь на улицах Петербурга, проедут по городу 24 мая в рамках V Петербургского международного парада ретро-транспорта.

На Площади Островского 25 мая с 11:00 до 21:00 будет проходить Ежегодный фестиваль мороженого. Здесь выступят детские творческие коллективы, а гостям предложат более 70 видов мороженого.

26 мая

Главное действо будет проходить в ночь с субботы на воскресенье, но и днем, 26 мая, петербуржцев ожидает обширная программа.

Уже в 11:00 от Лиговского проспекта стартует колонна велосипедистов в рамках «Большого Велопадада-2019″. У мероприятия есть тема – петербургский стиль, а это значит, что участники смогут украсить себя и своих железных коней. Финишируют велосипедисты в Парке 300-летия Петербурга.

В 12:00 от площади Белинского до Стрелки Васильевского острова пройдет шествие «Бала Национальностей» – представители национально-культурных объединений проедут в каретах по Невскому проспекту.

Также в 12:00 от Караванной улицы в сторону Биржевой площади до Михайловской площади стартует грандиозный цирковой парад. Во главе колонны пройдут народные артисты Эдгар и Аскольд Запашные. За ними проследуют около 200 юных циркачей – они проедут на гироскутерах и роликах, пройдут, жонглируя или крутя хула-хуп. В параде поучаствуют и цирковые животные.

На Михайовской улице циркачи повернут в сторону тротуаров, пропуская участников «Бала Национальностей». После этого артисты вернутся по тому же маршруту на территорию Большого Санкт-Петербургского цирка – там состоится цирковое представление «ЭпиЦЕНТР мира». Финалом парада станет концерт, которые пройдет в 15:00 на стрелке Васильевского острова.

В 13:00 на Невском проспекте начнется шествие барабанщиков. После него артисты намерены поставить рекорд Книги рекордов Гиннесса, продемонстрировав самое массовое крещендо в мире. Зафиксировать рекорд приедет представитель из Лондона.

После этих событий у жителей и гостей Петербурга будет немного времени, чтобы прийти в себя — торжества продолжатся поздним вечером. В 21:00 на Дворцовой площади состоится, пожалуй, самое ожидаемое событие в рамках Дня города — пройдет гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой». Здесь выступят Анна Нетребео, Мария Мудряк, Екатерина Сергеева и множество заграничных гостей. Аккомпанировать исполнителям будет Симфонический оркестр Михайловского театра.

В 23:30 на Адмиралтейской набережной у Дворцового моста начнется следующий гала-концерт — «Поющие мосты». Симфонический оркестр «Северная симфония» совместно с театром «Мюзик-Холл» покажут сотворят настоящее шоу. В полночь мост разведут под «Гимн великому городу» Глиэра. А пролеты Дворцового станут площадкой для 3D-проекции.

В полночь небо над Петербургом окрасит праздничный салют – его запустят от стен Петропавлоской крепости.

27 мая

В понедельник празднование продолжится. В 10:00 на Сенатской площади состоится церемония возложения цветов к памятнику Петру I – основателю Петербурга.

В Петропавловской крепости также возложат цветы великому императору и пройдет митинг – церемония начнется в 11:00. В полдень с Нарышкиного бастиона по традиции раздастся выстрел.

В 19:00 в БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт, посвященный дню основания Петербурга. В программе выступления Ларисы Долиной, Александра Маршала, победителя шоу «Голос» Петра Захарова и других именитых звезд.

Поскольку в Северной столице в рамках Дня города пройдет больше 200 мероприятий, с их полной программой можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в этом году Петербург отметит свой 316-ый день рождения.