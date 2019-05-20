Более 200 различных мероприятий подготовили для гостей и петербуржцев на День города

Свой 316 день рождения Петербург отметит 27 мая.

Праздничная программа начнется задолго до этой даты. Так, откроет череду событий 23 мая Книжный салон, который будет проходить в этом году в Михайловском манеже. В работе салона примут участие гости из 12 регионов России и 20 других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по культуре Константин Сухенко.

За день до закрытия Книжного салона, 25 мая на площади Островского у Александринского театра пройдет традиционный фестиваль мороженого. Также в этот день все желающие смогут увидеть более 200 автобусов, троллейбусов, трамваев и автомобилей, которые примут участие в параде ретро-транспорта в центре Петербурга.

Большой велопарад также порадует жителей и гостей города. Его будут проводить уже в четвертый раз на Невском проспекте. В воскресенье, 26 мая, на Дворцовой площади состоит гала-концерт «Классика на Дворцовой».

Праздничный день, 27 мая, начнется с церемонии возложение цветов к Медному всаднику. Также в этот день всех ждет красочный фейерверк, зажженные Ростральные колонны и разведенные мосты вечером.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет фестиваль “Виват кино России”.