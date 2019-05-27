Гидрофлай-спортсмены установили мировой рекорд в Петербурге

До сих никому не удавалось взять высоту в 21 метр — до вечера воскресенья.

Спортсмены сборной России по гидрофлаю установили в Санкт-Петербурге мировой рекорд на День Города в ночь с 26 на 27 мая. Акробаты взяли высоту в 21 м — до сих никому не удалось подняться так высоко, сообщил лидер сборной Денис Корнилович “Фонтанке”.

Выступление гидрофлай-спортсменов вошло в программу празднования на воскресенье: на стрелке Васильевского острова под классическую музыку развели Дворцовый мост, а затем спортсмены в костюмах со светодиодами начали взлетать на волнах и размахивать огоньками, передает корреспондент Gazeta.sPb. Акробаты взлетали на досках, которые поднимали струи воды. Всего на шоу выступило семеро спортсменов.

Ранее Gazeta.sPb рассказала, как в воскресенье прошел концерт “Классика на Дворцовой” в Санкт-Петербурге.

Это не единственный рекорд, который установили в Петербурге 26 мая: ранее Gazeta.sPb рассказала о барабанщиках на Невском проспекте.