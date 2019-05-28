У самолета Azur Air возникли проблемы с шасси в Пулково

Пассажиров пересадят на резервный самолет до Антальи.

Самолет Boeing 767 не смог отправиться в Анталью из-за проблем с шасси, сообщает ТАСС 28 мая. Вылет задержали на шесть часов: пассажиры смогут отправиться в Турцию на резервном борту в 12:20.

Рейс выполняла компания Azur Air. Авиакомпания вызвало резервный самолет из аэропорта Москвы Внуково. В компании сообщили ТАСС, что техники нашли проблемы у борта, после чего пассажиров перевели в терминал и снабдили едой и напитками.

До 2015 года компания являлась дочерним предприятием Ютэйр, но сейчас действует самостоятельно. База авиакомпании расположена во Внуково, размер флота составляет 26 воздушных судов — компания использует исключительно “Боинги”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, следователи осмотрели двигатели самолета из Пекина, подавшего сигнал тревоги.