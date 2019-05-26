Следователи осматривают двигатели самолета из Пекина в Пулково

При посадке никто не пострадал. Фото: скриншот видео
При посадке никто не пострадал. Фото: скриншот видео

По данным СКР, самолет запросил аварийную посадку после отказа одного из двигателей.

Сотрудники СК РФ на транспорте проверяют самолет из Пекина, прилетевший в аэропорт Пулково вечером в воскресенье 26 мая. Борт приземлился с получасовым опозданием, после чего к нему на взлетно-посадочную полосу выехали автомобили экстренных служб.

Видео: Следком

Следователи сообщают, что китайский самолет запросил аварийную посадку, причем работал только один из двигателей, передает Следком.

Самолет успешно сел и никому из пассажиров не потребовалась помощь, пожара на борту также не было. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, осматривают двигатели. В воскресенье в Петербурге шел дождь и дул ветер — не самая лучшая погода для полетов.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что автомобили экстренных служб подъехали к самолету в аэропорту Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
двигатели мчс пекин пулково самолет следственный комитет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак подарил Беглову мяч, который Дриусси забил “Енисею»
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
На Дворцовом мосту сыграл цифровой скрипач (видео)
Следователи осматривают двигатели самолета из Пекина в Пулково
“Поющие мосты” стартуют на стрелке Васильевского острова
Концерт “Классика на Дворцовой” в Петербурге: как это было
KIA вылетела на тротуар после ДТП в Сертолово
На Киевском шоссе столкнулись “ВАЗ” и Fiat, есть жертвы