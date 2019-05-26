Следователи осматривают двигатели самолета из Пекина в Пулково

По данным СКР, самолет запросил аварийную посадку после отказа одного из двигателей.

Сотрудники СК РФ на транспорте проверяют самолет из Пекина, прилетевший в аэропорт Пулково вечером в воскресенье 26 мая. Борт приземлился с получасовым опозданием, после чего к нему на взлетно-посадочную полосу выехали автомобили экстренных служб.

Видео: Следком

Следователи сообщают, что китайский самолет запросил аварийную посадку, причем работал только один из двигателей, передает Следком.

Самолет успешно сел и никому из пассажиров не потребовалась помощь, пожара на борту также не было. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, осматривают двигатели. В воскресенье в Петербурге шел дождь и дул ветер — не самая лучшая погода для полетов.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что автомобили экстренных служб подъехали к самолету в аэропорту Петербурга.