К самолету из Пекина в Пулково подъехали экстренные службы

Сегодня в Петербурге не лучшая погода для полетов: дождь и ветер. Фото: pixabay.com

Сегодня в Петербурге не лучшая погода для полетов: дождь и ветер. Фото: pixabay.com

Причины не уточняют: экипаж не отправлял сигналов тревоги.

Самолет из Пекина сел в Санкт-Петербурге с опозданием в 30 минут, а после посадки к борту подъехали автомобили экстренных служб в воскресенье 26 мая. Позже Gazeta.sPb сообщили в МЧС Санкт-Петербурга, что пожара не было, а посадка прошла успешно. Причины проверки самолета службами не уточняются.

По данным сервиса Flightradar, самолет не отправлял сигналов тревоги. Уже установлено, что экипаж воздушного судна не отправлял запроса на аварийную посадку.

Рейс из Пекина в Петербург выполнял самолет Airbus 330. В Санкт-Петербурге сегодня не лучшая погода для полетов: дождь и ветер и всего 16 градусов тепла.

Airbus 330 активно используется китайскими авиакомпаниями. У Аэрофлота имеется 22 самолета такой модели.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что самолет вернулся в Сургут после того, как прокружил над ним несколько часов.