СК расследует дело об обнаружении трупа новорожденного

Страшная
Страшная "находка" в парке. Фото: pixabay

Следственный органы Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку.

В воскресенье, 27 мая 2019 года, на территории парка Политехнического университета, который находится в Калининском районе Санкт-Петербурга, был найден труп младенца, сообщили Gazeta.SPb в главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Мертвое тело новорожденного ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет.

На данный момент по факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выявит причины и предположительные обстоятельства смерти найденного младенца. Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, целью которых является установить детали произошедшего.

Процессуальное решение будет приниматься в зависимости от результатов доследственной проверки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в парке Политехнического университета найдет труп новорожденного.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГСУ СК России по Петербургу ребенок труп
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