Полиция поймала насильника во Фрунзенском районе Петербурга

Мужчина может получить от 3 до 6 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com
Мужчина может получить от 3 до 6 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

Молодой человек напал на женщину в сквере вечером в субботу.

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека 26-ти лет, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении женщины во Фрунзенском районе, сообщили в управлении СК Санкт-Петербурга 28 мая.

Мужчина напал на 30-летнюю женщину в сквере Фрунзенского района Петербурга вечером в субботу 25 мая. Злоумышленник ударил женщину по лицу кулаком. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего и продолжает расследование.

Обвинение и меру пресечения жителю Санкт-Петербурга пока не объявили. За насильственные действия мужчина может получить от 3 до 6 лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Красносельском шоссе неизвестный развратил школьницу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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