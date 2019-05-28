В Коммунаре по улицам гуляет педофил с обнажённым торсом

Молодой извращенец преследовал 14-летнюю школьницу в Гатчинском районе Ленобласти около шести вечера, 27 мая. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27 мая в полицию Гатчины поступило сообщение от 34-летней местной жительницы, которая сообщила, что около шести вечера её 14-летнюю дочь на улице Садовой в городе Коммунар преследовал молодой человек. По словам девочки, он трогал её за грудь и ниже пояса.

Извращенец был одет в синие шорты и красные кроссовки. Полицейские начали проверку по факту происшествия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиция поймала насильника во Фрунзенском районе Петербурга. Молодой человек напал на женщину в сквере вечером в субботу.

Обвинение и меру пресечения жителю Санкт-Петербурга пока не объявили. За насильственные действия мужчина может получить от 3 до 6 лет тюрьмы.